Rimini. Cinema, teatri, spettacoli: la Regione ha fissato in 200 al chiuso e 1000 all’aperto il numero massimo di spettatori

Cinema, teatri, spettacoli: la Regione ha fissato in 200 al chiuso e 1000 all’aperto il numero massimo di spettatori. Dovranno essere presi accorgimenti per assicurare almeno 1 metro di distanza tra gli utenti, eccetto che per nuclei familiari e conviventi: dal 15 giugno, in Emilia-Romagna ripartiranno gli spettacoli dal vivo. E già da lunedì prossimo, 8 giugno, potranno essere svolte le prove senza la presenza di pubblico. Via libera esteso ai circhi, secondo le disposizioni previste nelle medesime linee guida.