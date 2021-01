Rimini Citta? della Memoria 2021: al via gli eventi in programma

Rimini, che in questa settimana diventa il luogo di riferimento nazionale per il prossimo Giorno della Memoria, mette in campo un fitto calendario di eventi, messo a punto dal Comitato di Coordinamento per le celebrazioni delle iniziative in ricordo della shoah costituito presso la Presidenza del Consiglio. Il programma è nato con l’intento di organizzare un evento che possa essere percepito come valorizzazione e approfondimento storico anche del territorio e che si è sviluppato in seno agli incontri coordinati in sede locale dalla Prefettura, con la partecipazione del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, del Comune di Rimini nelle diverse diramazioni, dell’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea e della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC). Una varietà di proposte, per la scelta dei temi affrontati e per gli approcci adattati alle età dei partecipanti, che rappresentano un’occasione di conoscenza e di riflessione per tutti su una pagina buia del Novecento.