Rimini. Città in lutto: è morto Franco Cappelli

Condividi l'articolo

Sarà per sempre il “presidentissimo”, guida e simbolo dell’Inter Club “Mario Bertini”. Franco Cappelli lunedì ha chiuso gli occhi all’età di 79 anni. Era nato il 18 luglio 1942, come Giacinto Facchetti, leggendario campione nerazzurro. Albergatore, fratello di Bruno conosciuto in città anche come “Garibaldi”, Cappelli da qualche tempo non stava bene e i funerali sono stati celebrati giovedì in forma strettamente privata. Grande appassionato di calcio, alla guida del tifo nerazzurro, Franco Cappelli ha organizzato numerose trasferte al seguito della squadra del cuore.