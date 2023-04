Rimini. Città sempre più a misura di biciclette

Tutte le opportunità per scoprire Rimini in bicicletta

Rimini sempre più città a misura di biciclette. Fresca del punteggio massimo che la Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Ciclabile) ha assegnato a Rimini fregiandola del prestigioso riconoscimento nazionale della bandiera gialla ‘Comuni Ciclabili’, proseguono le opportunità messe in campo per chi vuole scoprire la città di Rimini sulle due ruote.

A partire dal Bike Park, proprio davanti alla stazione ferroviaria, dove parte anche il Metromare – il trasporto rapido costiero che unisce Rimini a Riccione – punto di riferimento per chi si muove in bici a Rimini.

Per tutta l’estate, chi si presenta al Bike Park con un biglietto ferroviario regionale Tper con destinazione Rimini o con un abbonamento Tper, può usufruire di scontistiche sulle tariffe di noleggio. L’iniziativa, grazie a una convenzione con Trenitalia Tper e il comune di Rimini, incentiva l’intermodalità sostenibile favorendo il collegamento fra il treno e altri mezzi di trasporto nel rispetto dell’ambiente.

Inoltre, per gli abitudinari della bicicletta e i viaggiatori, continuano le offerte promosse dal Bike Park. Nell’ambito del progetto della Regione Emilia-Romagna ‘Bike to Work’, è possibile usufruire di abbonamenti agevolati, ridotti rispetto al costo annuale degli abbonamenti per il deposito della bici presso la struttura in via Dante Alighieri aggiudicata alla cooperativa Metis e che permetterà all’utenza di pagare l’abbonamento con una tariffa agevolata rispetto ai 170 euro iniziali. Per l’esattezza, il costo dell’abbonamento è di 25 euro per agli Under 25 e di 65 euro per gli Over 25.

Sono tanti i servizi del Bike Park di Rimini (info 0541.1835082 www.bikeparkrimini.it): parcheggio custodito, noleggio di biciclette (monomarcia, a sei marce o elettriche, cargo bike), ciclofficina attrezzata con assistenza meccanica ed informativa 7 giorni su 7, 10 postazioni di ricarica biciclette elettriche, negozio accessori, nuovo servizio di lavanderia e un piccolo bar.

E per chi è di passaggio e volesse fermarsi solo per alcune ore in città è possibile usufruire del deposito bagagli. Una possibilità in più per scoprire il territorio in bicicletta in una città che è un paradiso per gli amanti delle due ruote.

Sono 134 i chilometri di piste ciclabili, in continuo ampliamento, un anello verde tutto da pedalare, un lungofiume degli artisti che dal mare porta fino alla ciclabile del Marecchia, tanti chilometri di ciclabile ‘vista mare’, da Rimini a Riccione.

La Bicipolitana

Con 134 chilometri di piste ciclabili, i percorsi permettono di vivere e conoscere la città in tutta comodità e sono adatti a tutti: dalle famiglie con bambini a chi usa la bicicletta saltuariamente, fino a chi, invece, è più allenato e ama passare il tempo in sella ad una bici per andare alla scoperta di luoghi suggestivi, anche a costo di un po’ di fatica.

Con la realizzazione del Parco del Mare, l’ampio progetto di rigenerazione dei Lungomare Sud e Nord, Rimini rientra nel percorso della Ciclovia Adriatica: l’itinerario di lunga percorrenza che connette Trieste a Santa Maria di Leuca attraversando 7 regioni e percorrendo 15 km di costa riminese individuato come itinerario 1 della Bicipolitana locale. Un percorso che si attesta tra la città ed il mare, attraverso la natura, per un waterfront pedonalizzato restituito alla fruizione pubblica. Così la pedalata “vista mare”, lungo tutto il lungomare sud, in parte già riqualificato tra verde e spazi per lo sport, aree gioco per bambini e fontane ornamentali, permette di percorrere la pista ciclabile dal porto di Rimini fino al confine con Riccione, costeggiando gli stabilimenti balneari. Sul lungomare nord sono percorribili oltre 6 km di piste ciclabili e pedonali, passando per le località turistiche da Rivabella a Torre Pedrera.

Il percorso “Anello Verde”, dal mare (Piazzale Kennedy) conduce al Palacongressi e al parco Giovanni Paolo II, che costeggia il suggestivo lago abitato da anatre e cigni, fino a raggiungere, attraverso l’argine del torrente Ausa, il polmone verde di Rimini, il bimillenario Ponte di Tiberio con la sua piazza sull’acqua ed il caratteristico Borgo San Giuliano. Da qui si può proseguire alla scoperta della città antica oppure addentrarsi lungo il percorso che si snoda lungo l’alveo del Fiume Marecchia (Ciclabile del Marecchia): un percorso che unisce le bellezze naturalistiche a quelle storiche permettendo di raggiungere gli antichi borghi come Verucchio, Torriana, Montebello e San Leo.

I percorsi, arricchiti da informazioni ed utili suggerimenti per i cicloturisti, sono consultabili sulla Guida della Città e sulla mappa sostenibile di Rimini, oltre che sul sito www.romagnabike.com/dove/rimini

Cicloturismo

A chi ama spostarsi sulla due ruote anche in vacanza, o fa proprio della bici la propria vacanza, Rimini regala luoghi e percorsi di grande fascino aggiungendo, al piacere della scoperta su due ruote, “experience” particolarissime, come la ‘pedalata in vigna’, escursione in bici nel cuore della Valmarecchia fra vigneti, uliveti e parchi accompagnata da una degustazione di vini in cantina. Anche gli amanti della storia, dell’arte o del cinema possono trovare il proprio percorso da effettuare su una e-bike. Sono numerosi infatti i tour alla scoperta delle ricchezze artistiche della città e del suo entroterra accompagnati da guide specializzate, così come i tour dedicati al Maestro del cinema Federico Fellini che conducono gli ospiti nei luoghi di Rimini a lui legati (Fellini Bike tour). Diversi gli operatori che offrono questo tipo di esperienze (www.biketourrimini.it , www.emotion-bike.it), dando la possibilità sia di unirsi con i propri mezzi, sia di noleggiare e-bike ed affrontare anche i percorsi più ardui accompagnati da guide esperte (Info su: www.visitrimini.com).

Gli appuntamenti per i bike lover

Gli amanti della bicicletta considerano Rimini come meta ideale per ritrovarsi, anche grazie a diversi appuntamenti del settore che si svolgono in Riviera: come Jeroboam Gravel – Xperience Rimini Titano, il nuovo evento dedicato al mondo della bicicletta gravel E-Bike MTB, che si svolge tra il 30 aprile e 1° maggio. La manifestazione vede i partecipanti impegnati su un percorso cicloturistico non competitivo su strada e sterrato interamente tracciato e mappato che coinvolge Rimini e comuni limitrofi sino a ‘toccare’ Toscana e Marche, andando alla scoperta del territorio e delle sue peculiarità enogastronomiche e culturali.

Il 7 maggio torna Bicincittà 2023, una biciclettata aperta a tutti alla riscoperta della città, da fare in compagnia, per la solidarietà, per l’ambiente, per città più vivibili, per il linguaggio universale dello sport (www.uisp.it/rimini).