Rimini. Città si prepara al lungo fine settimana più intenso dell’estate: il calendario delle cose da fare a Rimini fino al 5 luglio

Rimini si prepara al lungo fine settimana più intenso dell’estate, quello dei grandi eventi e dei grandi numeri, che la vede protagonista con il massimo dell’offerta di ‘cose da fare’ tra musica, cultura e spettacoli. Una settimana con al centro c, insieme alla programmazione musicale sulla spiaggia della Rimini Beach Arena, quella dell’estate musicale sul nuovo Belvedere targata RDS 100% Grandi Successi, delle iniziative culturali dedicate a Francesca da Rimini e quelle, conclusive, del festival di voci e incontri Biglietti agli Amici. E ancora, il ballo liscio in piazza Cavour con Moreno il Biondo, l’intrattenimento con la Rassegna estiva al Parco degli Artisti e quella con il Marecchia Social Fest. Tanti cartelloni che si intrecciano fra mare e centro storico, parchi e piazze, uno sforzo eccezionale che si snoda unendo proposte di qualità alle quali si aggiunge, novità, la valorizzazione del patrimonio culturale al completo.

Un programma ricco di appuntamenti a partire da quello più atteso: il Tim Summer Hits, il nuovo programma televisivo targato Rai2 condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, che per la Notte Rosa fa tappa a Rimini l’1 e il 2 luglio in Piazza Fellini con un cast stellare: Blanco, Emis Killa, Ghali, Sam Ryder, Alex, Ana Mena, Annalisa e Boomdabash, Arisa, Bob Sinclair, Clementino, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Federico Rossi, Francesca Michielin, Francesco Renga, Franco 126 e Loredana Berte, Gabry Ponte & Lumix, Gianmaria, Giusy Ferreri, J-Ax e Shade, Lda, Luche’, Luigi Strangis, Malika Ayane, Matteo Bocelli, Nina Zilli, Pristiess, Raf, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt & Elettra Lamborghini, Rovere e Chiamamifaro,Silvia Salemi, Le Vibrazioni, Willie Peyote.

Nelle stesse serate la Notte Rosa continua in spiaggia con Un mare di Rosa, tra performance di fuoco, assaggi di vino e la prima mostra di sempre allestita sulla riva del mare, La Vita Dolce.

Sul palco della Rimini Beach Arena a due passi dal mare, arriva il 2 luglio Elrow, il party concepito come un vero e proprio festival con un tripudio di musica, colori ed allestimenti, che per la prima volta approda a Rimini con lo show El Bosque Encantado.

Appuntamento sulla spiaggia di Rimini Terme per la celebrazione dell’alba domenica mattina 3 luglio con il concerto in riva al mare di Fabrizio Bosso e Raphael Gualazzi, due fra i più eclettici protagonisti della scena musicale italiana. Sempre domenica 3 luglio, la 73^ edizione della Sagra Musicale Malatestiana rende omaggio a Franco Battiato con una speciale e preziosa anteprima al Teatro Galli, Messa Arcaica e Canzoni Mistiche di Franco Battiato: una produzione originale della sua Messa arcaica e Canzoni mistiche, interpretate da tre solisti che hanno lavorato a fianco del cantautore siciliano, come Simone Cristicchi, Juri Camisasca e Alice, che insieme al mezzosoprano Cristina Baggio affiancheranno l’Orchestra Bruno Maderna e il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”.

Ampio e di spessore il capitolo culturale con l’iniziativa ‘Biglietti agli amici’ che nella suggestiva Piazza sull’acqua al Ponte di Tiberio presenta tre serate che si concludono giovedì 30 giungo con Mario Calabresi, Cecilia Sala, Silvia Nucini, Lorenza Ghinelli, Chiara Valerio e Jonathan Bazzi. Chiude la serata Joan Thiele.

Per Notte Rosa Cultura, l’1 e il 2 luglio Francesca da Rimini, il mito d’amore più celebre e più amato della cultura occidentale, conclude le celebrazioni del centenario dantesco di Rimini e dei territori malatestiani con tre eventi culturali in occasione del compleanno dell’eroina (noto agli studiosi come 1° luglio 1795): un Convegno internazionale di studi, un concerto di brani di artisti celebri dedicati a Francesca da Rimini, editi e inediti, eseguiti dal Francesca da Rimini Ensemble e la mostra ‘La Commedia immaginata’ prorogata appositamente fino al 3 luglio.

Continua l’intrattenimento con la Rassegna estiva al Parco degli Artisti che questa settimana propone lo spettacolo Comedy Park con Raoul Cremona, giovedì 30 giugno. Ancora Musica e intrattenimento a cura della Cooperativa Cento Fiori con il Marecchia Social Fest, che venerdì 1° luglio, presenta il duo marchigiano Di Doux, composto da Sara Pierleoni e Giuseppe grassi, per un repertorio di brani tradizionali e contemporanei provenienti da Bretagna, Guascogna, Poitou. All’Arena Francesca da Rimini il 5 luglio si esibiscono i Nashville & Backbones, mentre il 4 luglio, nell’ambito della rassegna ‘Concerti d’Estate’, l’A.B. Rimini Big Band si esibisce all’Arena Agostiniani in un concerto di jazz sotto le stelle.

Fino al 10 luglio l’estate musicale di RDS 100% Grandi Successi anima il Belvedere affacciato sul mare di Rimini con due settimane tra dirette e spettacoli.

Rilevanti anche gli eventi sportivi ospitati a Rimini nel corso della settimana: dalle Finali Nazionali Summer Edition 2022, uno degli eventi più attesi e partecipati nel panorama del movimento della ginnastica italiana, ai Campionati europei veterani di tennis da tavolo alla Fiera di Rimini, fino alla Terza tappa del Circuito Slam Padel by MINI, manifestazione di punta nel panorama nazionale di questo sport, organizzata dalla Federazione Italiana Tennis.

Al Grand Hotel dal 1° all’8 luglio si può visitare la mostra “Azzurra-la Grande Storia della Nazionale – 1982-2022” inaugurata in occasione dell’evento di inaugurazione del Calciomercato 2022-23, il 30 giugno

IL CALENDARIO COMPLETO:

da martedì 28 a giovedì 30 giugno 2022

piazza sull’acqua, ponte di Tiberio – Rimini

Biglietti agli amici

Festival di racconti, suoni e voci

Per il secondo anno consecutivo Rimini torna ad ascoltare ‘Biglietti agli amici’.

Tre serate con grandi ospiti che danno voce a letteratura, musica, arte, fotografia, giornalismo che si chiudono giovedì 30 giugno con Mario Calabresi, Cecilia Sala, Silvia Nucini, Lorenza Ghinelli, Chiara Valerio e Jonathan Bazzi. Chiude la serata Joan Thiele.

Biglietti agli amici, omaggio all’opera di Pier Vittorio Tondelli, è il festival in cui ritrovarsi come individui e come collettività, un progetto di Babel Agency per il Comune di Rimini.

Ore 21.00 Ingresso gratuito

giovedì 30 giugno 2022

Piazza Cavour – Rimini centro storico

Aspettando La Notte Rosa

Gran Premio di Ballo Liscio Città di Rimini

La tradizionale gara di ballo della Notte Rosa

Una serata in onore del ballo liscio, per tornare a vivere un’atmosfera d’altri tempi nel cuore di Rimini, ma soprattutto una serata di divertimento aperta a tutti nel nome della tradizione romagnola.

Ambasciatrice della grande musica folkloristica romagnola, l’Orchestra Grande Evento di Moreno il Biondo, cantante, clarinettista, sassofonista nonché compositore e arrangiatore, che porta il meglio del ballo liscio nel mondo nel nome della tradizione e dell’innovazione.

Con Moreno il Biondo, Roberta Cappelletti e gli ospiti Genio e Matteo Bonsi. Lo Spettacolo è a cura dei centri sociali di Rimini coordinati dalla struttura comprensoriale ANCeSCAO di Rimini. Dalle ore: 20.30.

venerdì 1° e sabato 2 luglio 2022

Rimini, Parco Fellini

Tim Summer Hits

Il Tim Summer Hits, il nuovo programma televisivo targato Rai2 condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, fa tappa a Rimini in occasione della Notte Rosa. La nuova e grande kermesse musicale celebra il ritorno della musica live, con un vero e proprio tour che tocca tre suggestive piazze italiane. Sei emozionanti serate (in onda su Rai2, Radio 2 e Radio Italia con cadenza settimanale), che porteranno la musica di alcuni tra i più importanti artisti nazionali e internazionali direttamente in “Piazza” e nelle case degli italiani, regalando il giusto tocco di svago e leggerezza tipici della stagione, in compagnia dei grandi tormentoni dell’estate 2022.

Sul palco, a partire dalle ore 21.00 un cast stellare: Blanco, Emis Killa, Ghali, Sam Ryder, Alex, Ana Mena, Annalisa e Boomdabash, Arisa, Bob Sinclair, Clementino, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Federico Rossi, Francesca Michielin, Francesco Renga, Franco 126 e Loredana Berte, Gabry Ponte & Lumix, Gianmaria, Giusy Ferreri, J-Ax e Shade, Lda, Luche’, Luigi Strangis, Malika Ayane, Matteo Bocelli, Nina Zilli, Pristiess, Raf, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt & Elettra Lamborghini, Rovere e Chiamamifaro,Silvia Salemi, Le Vibrazioni, Willie Peyote.

Orario: dalle 20.30 circa. Ingresso gratuito.

Info: www.radioitalia.it/i-nostri-tour/tim-summer-hits-549864

venerdì 1 e sabato 2 luglio 2022

Spiaggia di Rimini, dal bagno 1 al bagno 150

Un mare di Rosa

La Notte Rosa in spiaggia, tra performance di fuoco e assaggi di vino.

L’appuntamento quest’anno raddoppia con due serate di gusto, spettacolo e musica sulla riva del mare, inglobando due maxi eventi: Un Mare di Vino e Un Mare di Fuoco, pink edition.

“Un Mare di Vino” viene proposto tra i bagni 47 e 65 con i percorsi degustazioni delle migliori cantine di Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini. Un corner speciale al bagno 60, sarà dedicato a Rimini Rebola. Alternati ai punti mescita, i dj set e i punti musicali con band che si esibiscono in performance unplugged. Da non dimenticare lo street food con la Baia del Gusto e le performance alle dieci Baie di ‘Un Mare di Fuoco’, con un palinsesto di 30 spettacoli di fuochisti provenienti da tutta Italia, che si ripetono in repliche fino a mezzanotte.

La serata di venerdì 1 luglio, serata di esordio di “Un Mare di Rosa”, conta di un altro evento nell’evento: il “vernissage” della prima mostra di sempre allestita sulla riva del mare, La Vita Dolce, mentre per tutte e due le serate, arriva anche “Un mare di Energia” in versione Beach&Love. I trainer impegnati nel tour di allenamenti dal bagno 1 al bagno 150 per tutta l’estate, saranno presenti la sera del 1° luglio per delle sessioni-esibizioni di Camminata Metabolica sulla riva del mare. Sabato 2 luglio ancora fuochi d’artificio sul mare dalle ore 23.00 (bagno 76). Ingresso libero in spiaggia, degustazioni a pagamento

venerdì 1° e sabato 2 luglio 2022

Rimini, Museo della Città Luigi Tonini

Buon Compleanno Francesca Da Rimini – Notte Rosa Cultura 2022

Cinque continenti per il V canto. Francesca da Rimini, un mito senza confini

In conclusione delle celebrazioni del centenario dantesco di Rimini e dei territori malatestiani, il Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini in collaborazione con Musei Comunali e Apt Servizi Regione Emilia-Romagna, organizza un convegno internazionale di studi su Francesca da Rimini, il mito d’amore più celebre e più amato della cultura occidentale.

Il convegno prevede l’intervento di dodici accademici dall’Africa, America, Asia, Europa e Oceania. Tra questi Allison Cornish, presidente della Dante Society of America e Marcello Ciccuto, presidente della Società Dantesca italiana.

Il Convegno e le iniziative a conclusione delle celebrazioni dantesche planetarie iniziate l’8 marzo 2021, si svolgono nel week-end della Notte Rosa che quest’anno cade nel giorno del compleanno di Francesca da Rimini e che gli studiosi fanno risalire al 1° luglio 1795, quando appare a Firenze la prima opera letteraria stampata a lei dedicata, nella quale viene chiamata, per la prima volta, “da Rimini”. Il 1° luglio 1795 segna dunque l’incipit del suo mito di Eroina che ha attraversato il romanticismo internazionale grazie a più di duemila artisti e a migliaia di opere in ogni forma espressiva.

Orario: 1° luglio: 9.30 – 12.00; 15.30 – 19.00; 2 luglio: 9.30 -13.00

Ingresso libero Info: 0541.793851 musei@comune.rimini.it

venerdì 1° luglio 2022

Chiostro Biblioteca Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Buon Compleanno Francesca da Rimini – Notte Rosa Cultura 2022

Sagra Musicale Malatestiana: Francesca da Rimini Ensemble

La 73esima Sagra Musicale Malatestiana propone un originale programma di musiche d’epoca con il Francesca da Rimini Ensemble, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini, per festeggiare il compleanno di Francesca da Rimini, che gli studiosi fanno risalire al 1° luglio 1795, quando appare a Firenze la prima opera letteraria stampata a lei dedicata, nella quale viene chiamata, per la prima volta, “da Rimini”.

Ore 21.30 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

venerdì 1° e sabato 2 luglio 2022

Rimini, Piazzale Benedetto Croce

Rimini Afro Festival – Pink Edition

Due giornate di musica, in occasione della notte rosa 2022 da vivere in una location inedita con vista mare. Non solo musica, ma anche mercatino artigianale e street food.

Venerdì 1 luglio, dalle 18.00 Rimini AFRO FESTIVAL IX – PINK EDITION • Jeppo + Madiba Sound Family + Goldstone mc • Devon and Jah Brothers – Live • Spettacolo di percussioni • Dj Stefan Egger – from Innsbruck (A) • Dj Pery • Dj Ghigo • Dj Pedros • Dj Shamah • Dj Berto.

Sabato 2 luglio, dalle ore 20.00 alle 04,00 DISCO RISING una serata speciale dove la musica si intreccia con performance d’arte. • Giuseppe Moratti • Matteo Pignataro • Giuseppe De Martino • Paolino Zlaia • Antfu**er • Animazione a cura di Gotica Event – Eventi organizzati dall’associazione Tana del Bianconiglio. Orario: 18.00 -1.00

venerdì 1° e sabato 2 luglio 2022

Rimini, palata del porto

Rose Island

19.834 giorni dopo l’affondamento, riemerge l’Isola delle Rose. Durante il week-end della Notte Rosa, il mitico RockIsland del molo riminese diventa Roseisland, in ricordo della storia vera raccontata nel film con Elio Germano e Matilda De Angelis, L’isola delle Rose. Il mitico locale di Rimini si trasforma nel più piccolo stato indipendente al mondo, con la propria bandiera, la propria moneta e il proclama ufficiale del Ministro degli Esterni dell’isola: “Siamo e saremo uno scoglio che proteggerà e difenderà ogni amare”. Il Roseisland illumina le acque e la sua piattaforma in mezzo al mare completamente di rosa per offrire una due giorni musica, good vibrations, Pink Flower Power per tutto il week end.

Dalle 19.30 a notte. Info: 0541 1497100 info@rockislandrimini.it

venerdì 1° luglio 2022

Piazza Malatesta, Rimini centro storico

Marching Band Show

Il gruppo Helsingborg Drumscorp, proveniente dalla Svezia, insieme alla Banda Giovanile della Città di Rimini si esibiscono nel ‘Marching Band Show’, un pomeriggio dedicato alla musica d’Orchestra. Ore 17.00 www.musicandculture.it

sabato 2 luglio 2022

Nuovo Belvedere, piazzale Kennedy – Rimini Marina Centro

RDS 100% GRANDI SUCCESSI per la Notte Rosa

Discoradio Party

Durante la Notte Rosa, sabato 2 luglio, dalle ore 22 la postazione RDS 100% GRANDI SUCCESSI a Rimini in Piazzale Kennedy dal 27 giugno al 10 luglio, ospita il Discoradio Party: la festa itinerante di Discoradio con tutte le hit più ritmate dagli anni 90 ad oggi, mixate da Edo Munari e Matteo Epis con l’animazione di Valentina Guidi e Don Cash.

Orario: 22.00 – 24.00 circa. Ingresso libero

sabato 2 luglio 2022

Rimini, viale Principe di Piemonte, 56/62

Rimini Beach Arena per la Notte Rosa

Elrow

In occasione della Notte Rosa, sul palco della Rimini Beach Arena a due passi dal mare, arriva elrow, il party concepito come un vero e proprio festival con un tripudio di musica, colori ed allestimenti. Questa estate si celebra in tutto il mondo e per la prima volta approda a Rimini con lo show El Bosque Encantado, un bosco incantato coloratissimo e intensissimo, dove il pubblico sarà in compagnia di elfi, farfalle e della miglior musica elettronica, la stessa che elrow porta sempre con sé da Ibiza e Las Vegas.

Orario: dalle ore 16.00 Ingresso a pagamento Info: 3791342800 www.riminibeacharena.com

sabato 2 luglio 2022

Bagno 106/B, via Regina Margherita – Marebello Rimini

Notte Rosa Beach Party

Party in spiaggia by Carnaby Club & Cocobeach in occasione della Notte Rosa

Sabato 2 Luglio si balla sulla sabbia del Cocobeach (Bagno 106/B) con i DJ del Carnaby Club.

In console Ale Rossi, Dylan, Dani B. in spiaggia dalle 21:30 alle 00:00 con ingresso gratuito.

Dalle 00:00 alle 4:00 la festa continua al Carnaby Club (prevendite online). Alle console dei 3 piani: Ale Rossi, Dylan, Dani B., Dj Mesce + guests.

Orario: dalle 21.30.

sabato 2 luglio 2022

Via Maria Goja – Rimini

4° Pink Race

La corsa della Notte Rosa

Torna per la 4° edizione, la corsa della Notte Rosa sui 10.500 metri agonistica e km 7 non agonistica che si disputa un circuito pianeggiante di 3.500 metri. Una gara veloce dove i runner di tutta Italia corrono alla ricerca del proprio primato sulla distanza nel clima di festa della Notte Rosa.

La corsa è aperta a tutti i tesserati Uisp, Fidal, Run Card e di E.P.S. riconosciuti dal CONI. Tempo Massimo: 1h 30’

Per iscrizioni: www.goldenclubrimini.it/4-pink-race-notte-rosa

Orario: Ritrovo alle ore 17.30 al Bar Lunatico

Ritiro Pettorali: dalle ore 18.00 alle ore 19.00

Partenza alle ore 19.30 Pink Race competitiva e non competitiva

Quota di iscrizione obbligatoria Info: 328 4659162

domenica 3 luglio 2022

Spiaggia di Riminiterme, via Principe di Piemonte, 56 – Rimini Miramare

Concerto all’alba con Fabrizio Bosso e Raphael Gualazzi

Il suggestivo concerto all’alba in spiaggia è stato affidato a Fabrizio Bosso e Raphael Gualazzi, due fra i più eclettici protagonisti della scena musicale italiana, che compariranno all’alba della domenica 3 luglio sulla spiaggia delle terme di Miramare, nel consueto appuntamento con il pubblico più curioso della Notte Rosa. Al sorgere del sole, in una cornice impreziosita dalla presenza di una impeccabile orchestra d’archi, suoneranno insieme ai jazzisti Alessandro Fariselli al sax, Alessandro Altarocca al piano, Francesco Puglisi al contrabbasso, Fabio Nobile alla batteria e all’Orchestra Rimini Classica guidata da Aldo Maria Zangheri. Repertorio e sonorità particolarmente in sintonia con le atmosfere dell’alba.

Ore 5.00 circa. Ingresso gratuito Info: 0541 424011 info@riminiterme.it

domenica 3 luglio 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Messa Arcaica e Canzoni Mistiche di Franco Battiato

Omaggio a Franco Battiato

Solisti Juri Camisasca, Alice, Simone Cristicchi

La 73^ edizione della Sagra Musicale Malatestiana rende omaggio a Franco Battiato con una speciale e preziosa anteprima: una produzione originale della sua Messa arcaica e Canzoni mistiche, interpretate da tre solisti che hanno lavorato a fianco del cantautore siciliano, come Simone Cristicchi, Juri Camisasca e Alice, che insieme al mezzosoprano Cristina Baggio affiancheranno l’Orchestra Bruno Maderna e il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”.

Ore 21.30 Ingresso a pagamento

Info: 0541.793811 biglietteria@teatrogalli.it

La Notte Rosa a Torre Pedrera

dal 30 giugno al 2 luglio 2022

Bagno 65 e piazza Sacchini, Rimini Torre Pedrera

ore 21. Ingresso libero

A cura del Comitato Turistico di Torre Pedrera

• Giovedì 30 giugno dalle ore 21,00 alle ore 24,00:

La Notte Rosa Baby: la notte rosa dedicata ai piccoli ospiti.

Musica dal vivo in Piazza Sacchini.

• Venerdì 1° luglio dalle ore 21,00 alle ore 24,00:

La Notte Rosa: spettacolo con musica dal vivo COVER BAND

(Zona Privata Bagno Carlino 65)

• Sabato 2 luglio dalle ore 21,00 alle ore 24,00:

La Notte Rosa: concerto con musica dal vivo e animazione

(Zona Privata Bagno Carlino 65)

La Notte Rosa a Rivazzurra

1 – 2 – 3 luglio 2022

Giardini antistanti i bagni 120-128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

A cura del Comitato Turistico di Rivazzurra

venerdì 1 luglio: Bancarelle al mare, sagra dei mestieri e serata in musica con spettacolo della band Fuoritempo.

sabato 2 luglio: Bancarelle al mare, animazione e serata in musica e spettacolo con Casadei Marco Danze Show.

domenica 3 luglio: Serata in musica con Inarrestabile Fucina, notti magiche 70 – 80 – 90.

Appuntamento alle ore 17 con il mercatino, alle ore 21.00 con gli spettacoli musicali.

Ingresso libero

La Notte Rosa della Milonga a Miramare

da venerdì 1 a sabato 2 luglio 2022

Nuovo Lungomare Spadazzi – Rimini Miramare

A cura del Comitato Turistico di Miramare

Sabato 2 e domenica 3 luglio appuntamento dedicato all’incanto e all’eleganza del Tango: il nuovo lungomare Spadazzi sarà animato da emozionanti e sensuali balli argentini.

Venerdì 1° luglio sarà invece una serata dedicata al liscio con la musica romagnola: Viva la Balera!

Ore 21.30 Ingresso libero

La Notte Rosa a Rivabella

sabato 2 luglio 2022

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

A cura del Comitato Turistico di Rivabella

A Rivabella la Notte Rosa è con HALLO CASADEI Show.

Balli, storie, musiche e cabaret per ricordare i Maestri Casadei.

Con i campioni di danze folk: Sandra Filippi, Mirko Ermeti, Elisa Fuchi, Christian Ermeti, Laura Pira, Matteo Giovanardi.

E ancora racconti e cabaret di Andrea Vasumi.

Ore 21.00 Ingresso libero

La Notte Rosa a Viserba

venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 luglio 2022

piazza Pascoli, Rimini Viserba

A cura del Comitato Turistico di Viserba

Flowers and Peace: durante il week-end della Notte Rosa, per intrattenere i suoi ospiti, il comitato turistico di Viserba organizza tre giornate di musica ed intrattenimento per un messaggio di pace con i ‘figli dei fiori’, coinvolgendo anche i più piccoli.

Si parte venerdì 1° luglio con il Cabaret di Duilio Pizzocchi e Amedeo Visconti Music Show.

Sabato 2 luglio Musica Live con la band The 69 Therapy “per ripercorrere le strade che portano al festival di Monterey, Woodstock e l’isola di Wight”.

Domenica 3 luglio va in scena ‘La notte rosa dei bambini’ con Bimbobell, lo spettacolo di animazione e intrattenimento con il performer Bimbobell, tanto amato dai più piccoli.

Orario: dalle 21.00 alle 23.30 circa. Ingresso libero

fino a domenica 28 agosto 2022

Rimini, Parco della Serra Cento Fiori, ingressi da via Galliano, 19 e via Padre Tosi

Marecchia Social Fest

Musica e intrattenimento a cura della Cooperativa Cento Fiori che propone un’estate all’insegna della musica e dell’intrattenimento, con un ricco calendario di eventi tra concerti, presentazioni di libri, film, cartoni animati e persino un rock contest per bande giovanili.

Venerdì 1° luglio, con il duo marchiagiano Di Doux, composto da Sara Pierleoni e Giuseppe grassi, che con voce, fisarmonica e pianoforte propongono un repertorio di brani tradizionali e contemporanei provenienti da Bretagna, Guascogna, Poitou.

Ore 21.30 Info: www.facebook.com/CooperativaSocialeCentoFiori

giovedì 30 giugno 2022

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Comedy Park con Raoul Cremona

Rassegna di cabaret e teatro al Parco degli Artisti

Attore, cabarettista, scrittore, genio della parodia emerso con Zelig grazie al dissacrante personaggio del Mago Oronzo, Raul Cremona conosce davvero l’arte della magia: quella di strappare a qualsiasi pubblico le risate più spontanee.

Dalla metà degli anni ‘80 in avanti, dedica il suo talento praticamente a tutti i settori dell’arte: partecipa a trasmissioni televisive (Mai dire gol, Zelig e Zelig Circus tra le più note), calca il palcoscenico in teatro, scrive numerosi libri umoristici, diventa attore di cinema (tra i vari film: Il Cosmo sul Comò, Cado dalle Nubi, La gente che sta bene), e tanto altro ancora. Un artista capace di stupire e di reinventarsi sempre.

Ore 21. Ingresso a pagamento. Biglietti su liveticket o acquistabili la sera dell’evento in caso di disponibilità residua. Info: 327 8475142 (whatsapp o telefonare negli orari 17.00-19.00)

Info: pagina Facebook Parco degli Artisti Rimini

lunedì 4 luglio 2022

Arena Agostiniani, via Cairoli, 40 – Rimini centro storico

Concerti d’Estate 2022 della Filarmonica Città di Rimini: Sotto le Stelle del Jazz

A.B. Rimini Big Band in concerto all’Arena Agostiniani

Nell’ambito della rassegna ‘Concerti d’Estate’, A.B. Rimini Big Band si esibisce all’Arena Agostiniani in un concerto di jazz sotto le stelle, diretto dal Maestro Renzo Angelini.

L’ingresso è libero e gratuito. I posti non sono numerati.

E’ attiva la prenotazione da effettuare inviando un messaggio WhatsApp al numero 331 6468363 indicando:

– nome, cognome e il numero di telefono della persona di riferimento

– numero totale di persone per cui prenotare (massimo 4 persone)

Ore 21.00 Info: 331 6468363 www.bandacittadirimini.it/events/sotto-le-stelle-del-jazz/

Dal 5 luglio a fine agosto 2022

Rimini, Corte Agostiniani, via Cairoli 40

Agostiniani Estate: cinema sotto le stelle

Rassegna cinematografica all’aperto nel cuore del centro storico con i migliori film della stagione invernale da vedere ‘sotto le stelle’. Una selezione che cerca di miscelare qualità e intrattenimento, riflessione e leggerezza, con anche qualche anteprima. Ore 21.30 Ingresso: 6 € (intero) – 5 € (ridotto)

martedì 5 luglio 2022

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

Nashville & Backbones

SGR Live: Concerto all’Arena Francesca da Rimini

Nella splendida cornice di Castelsismondo si esibiscono i Nashville & Backbones.

Marcello Dolci (Voce / Chitarra / Armonica), Michele Tani (Voce / Tastiere / Percussioni), Stefania Pozzi ( Voce / Violino) e Marco Maccari ( Voce / Banjo / Chitarra), propongono un genere musicale folk/country dalle forti tinte pop e rock.

Nei loro concerti c’è spazio sia per le cover che per i brani originali, come quelli degli Eagles, Creedence Clearwater Revival, America, CSN&Y, per una serata all’insegna del divertimento o per un ascolto più attento alle sfumature e ai colori cangianti.

Ore 21.30 Ingresso libero

EVENTI SPORTIVI E ATTIVITA’ SPORTIVA ALL’ARIA APERTA

Fino a domenica 3 luglio 2022

Rimini Fiera (Ingresso Sud) – via Emilia, 155 – Rimini Viserba

Finali Nazionali Summer Edition 2022

Manifestazione sportiva della FGI, Federazione Ginnastica d’Italia, organizzata da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym, che si svolge nel quartiere fieristico riminese.

Considerato uno degli eventi più attesi e partecipati nel panorama del movimento della ginnastica italiana, propone dieci giorni di gare con esibizioni e attività per tutti.

L’evento coniuga la parte agonistica e l’intrattenimento grazie alle numerose attività del settore Salute e Fitness della FGI che insieme all’Expovillage richiamano numerosi curiosi ed appassionati insieme. Orario: dalle 8.00 alle 20.00

Ingresso a pagamento Info: info@ginnasticainfestarimini.it

fino a sabato 2 luglio 2022

Fiera di Rimini, via Emilia 155

Veteran European table tennis Championships

Campionati europei veterani di tennis da tavolo, un evento che raccoglie appassionati giocatori di tennis da tavolo da tutta Europa. Gli accrediti si aprono sabato 25 giugno e proseguono tutta domenica 26, quando nel tardo pomeriggio si terrà la Cerimonia di apertura. Da lunedì 27 prenderanno il via le competizioni con le qualificazioni per i singoli. Le finali sono previste per sabato 2 luglio. EVC 2022 Rimini prevede anche una ricca programmazione leisure al suo interno, tra cui una cena di Gala al Grand Hotel e l’attesissimo Farewell party il 1° di luglio. Inoltre sarà disponibile un programma per gli accompagnatori, con visite guidate escursioni ed esperienze. Info e prenotazioni su www.visitrimini.com/eventi/evc-2022-rimini/

fino al 3 luglio 2022

Rimini, Lungomare Tintori 30 – Parco del Mare

Terza tappa del Circuito Slam Padel by MINI

I campi del Sun Padel Rimini ospitano la terza delle sei tappe del Circuito Slam by MINI, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis, la manifestazione di punta nel panorama nazionale di questo sport, che sta conoscendo uno sviluppo vertiginoso. Nel torneo, che presenta un montepremi complessivo di 12.500 euro, si danno appuntamento i migliori specialisti del panorama italiano, insieme anche ad atleti e atlete di altri Paesi che frequentano con assiduità il circuito professionistico. Il regolamento consente infatti la partecipazione di giocatori e giocatrici stranieri, uno per coppia.

L’appuntamento al Sun Padel Rimini rappresenta il giro di boa per il Circuito Slam padel by MINI, che poi toccherà a inizio agosto Napoli, in ottobre Torino e a fine novembre Grosseto, per culminare in un Master finale, a cui saranno ammessi i migliori 16 giocatori della classifica maschile e le migliori 16 giocatrici di quella femminile.

info: 353 4087998 info@sunpadelrimini.it