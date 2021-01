Arturo Menghi Sartorio è improvvisamente deceduto. Lascia in un dolore immenso la moglie Benilde, i figli Aldo, Simona e Barbara coi loro coniugi e gli amatissimi nipoti. Nato nel 1938 a Cesena, è facile identificarlo come il ‘Signor Civis’. Oggi alle 18.00 il Rosario, domani il funerale alle 15.00 alla chiesa del Suffragio in piazza Ferrari a Rimini.