Rimini. Clienti fanno causa per lesioni colpose: tre dentisti assolti

Condividi l'articolo









Tre dentisti, due riminesi e un forlivese, sono stati assolti dall’accusa di lesioni colpose. I tre, che all’epoca dei fatti erano soci, erano stati denunciati da due clienti riminesi che erano stati in cura da loro. Il pubblico ministero aveva chiesto un anno di carcere a testa per i tre imputati, ma il giudice del tribunale di Rimini li ha assolti perché il fatto non costituisce reato.