Rimini. Clienti truffati: l’hotel riminese vende camere che non esistono

L’associazione albergatori non ci sta. “A Rimini c’è un hotel che prende prenotazioni per 50 camere, quando invece ne ha 10. I clienti chiamano a ridosso dell’arrivo ma non risponde nessuno, e ovviamente non riescono più a riavere indietro la caparra”. Fatti questi che in questi termini farebbero ipotizzare un vero e proprio reato. Di certo alla associazione albergatori riminese sono arrivate numerose telefonate da parte di persone che lamentano di essere state di fatto truffate da parte di un hotel che al momento di accogliere i clienti diventa irraggiungibile. Un danno di immagine pazzesco per Rimini e la Riviera tutta, tanto che dalla associazione albergatori è stata prontamente avvertita la polizia postale e successivamente Booking in modo da oscurare la proposta farlocca della struttura. In ogni caso le indagini sono in corso e l’immediato intervento degli albergatori mette in luce la serietà dei tanti operatori seri onesti che il nome della Riviera invece lo hanno portato in alto e fatto appezzare non solo in Italia ma nel mondo. A chi dovesse trovarsi in questa situazione si consiglia di sporgere immediatamente denuncia.