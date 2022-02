Rimini. Cocaina in carcere: indagato agente della penitenziaria

Condividi l'articolo

I Carabinieri di Rimini hanno il fondato sospetto che a portare lo stupefacente ai Casetti sia un uomo che indossa la divisa della Polizia penitenziaria. Per questo il suo nome è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura della Repubblica. L’ipotesi di reato per cui indagano è quella di detenzione a fine si spaccio di sostanze stupefacenti aggravata dalla cessione in carcere, luogo dalla legge ritenuto sensibile alla stregua di scuole, comunità giovanili, caserme, ospedali, strutture per cura e riabilitazione dei tossicodipendenti. Il caso sarebbe stato aperto a metà di questo mese quando nel corso di un controllo “occasionale” da parte dei Carabinieri addosso all’agente della Penitenziaria vengono trovate tre dosi di cocaina.