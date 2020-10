Rimini. Collaborazione canile-squadra baseball: quando i Campioni sono con la “C” maiuscola

Ecco la nostra ultima idea un pò bizzarra di collaborare con la squadra di baseball che rende fiera la nostra città, I Pirati Erbavita Group Junior Rimini Baseball, che quest’anno hanno vinto il campionato di serie B e sono stati promossi in serie A2. Il Baseball per antonomasia è uno sport in cui nulla è perduto fino alla fine e così desideriamo per I nostri ospiti. Il nostro intento è farvi vedere come sono bravi e belli I nostri cani, come sanno collaborare solo per il gusto di farlo, come sono pronti a trovare una famiglia. In queste foto non vedrete solo dei cani che posano insieme agli sportivi, vedrete un vero e proprio gioco di squadra: troverete Dante, cane iper-attivo che fatica a trovare la calma e la concentrazione, che riesce a sedersi in cerchio con gli atleti e si ferma li con loro sentendosi parte del gruppo. Troverete Maggie, con il suo curriculum poco carino di morsicature, che ora sa rilassarsi tra braccia di uno sconosciuto e vuole dimostrare a tutto il mondo che ora ama le persone e desidera una famiglia solo sua. Troverete Yuri ed Ester dei gran fifoni che inizialmente non volevano assolutamente avvicinarsi a questi strani personaggi con mazze e caschetti in mano, ma piano piano hanno capito che volevamo solo giocare e si sono lasciati andare permettendoci di immortalarli. Troverete Thor, che nonostante la sua zoppia vuole correre come un levriero, Emma, che ha iniziato la sua vita nel peggiore dei modi ma che ora è la gioia della sua bellissima famiglia e ha fatto ridere tutti a crepa pelle con la sua energia. Troverete il vecchio e brontolone Pato, che però quando vede una pallina torna un giovanotto arzillo, Cleo, che ha cercato di mangiarsi qualche atleta ma poi ci ha concesso qualche posa anche lei, e Linus che invece come sempre ama tutti ed era contentissimo di fare questo gioco. Tutti questi cani hanno un passato o un presente difficile, alcuni si trovano ancora in canile, altri sono già a casa da tempo, altri invece sono andati a casa proprio nel periodo in cui facevamo le foto. Per noi volontari ed operatori è stata un’esperienza bellissima da vivere insieme ai nostri ospiti, in cui abbiamo avuto la conferma di quanto possano stupirci ogni giorno se messi nelle condizioni di lasciare il passato alle spalle e ripartire in modo diverso. Ringraziamo di cuore la squadra di baseball

In quest’anno diverso da tutti gli altri, volontari ed operatori si sono prodigati come sempre per trovare un modo alternativo per dare visibilità ai cani del canile, non essendo infatti possibile fare le usuali feste che avevano lo scopo di farvi conoscere I nostri animali, ci sembrava comunque importante aprire alla cittadinanza la nostra struttura dandole la visibilità che merita anche in questi tempi difficili.

Volevamo fare qualcosa di totalmente innovativo, che suscitasse la curiosità di tanti. Non ci piace mai mostrarvi I nostri ragazzi in maniera pietistica, vogliamo farvi vedere il meglio di loro, perchè il canile è il posto dove arrivano i fallimenti delle relazioni passate, arrivano animali distrutti a livello emozionale, motivazionale, relazionale e talvolta anche fisico, ma non deve essere visto come luogo di disperazione, ma punto di ripartenza per tutti, un posto in cui si curano le ferite fisiche ed emotive, dove si impara a relazionarsi e comunicare con gentilezza, in cui si sconfiggono le paure e in cui finalmente si può mettere da parte l’ira.