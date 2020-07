Rimini. Colonia Bolognese venerdì 31 luglio il concerto full band di Laura Benvenuti

Colonia Bolognese – Venerdì 31 luglio Laura Benvenuti si esibirà full band presentando il suo nuovo singolo “Amore così com’è”.

Amore così com’è è il nuovo singolo della cantautrice Laura Benvenuti uscito il 18 luglio con il videoclip girato da Enrico De Luigi. Un “esperimento” sonoro dove l’atmosfera acustica del primo disco, Un’idea, ha lasciato spazio a sonorità più “sintetiche” e ad un mondo più etereo. Amore così com’è racconta di un conflitto interiore dove la ricerca e il “fare” per raggiungere la meta desiderata devono fare i conti con la consapevolezza che il “non fare” e l’accettazione spesso sono l’unica via per arrivare nel posto giusto al momento giusto. Un paradosso che affonda le sue radici in una fiducia profonda nell’esistenza. Detto in parole più semplici la vita offre tutto ciò che serve e l’abilità sta nel riconoscere il treno giusto e salirci sopra al volo. Il brano, prodotto da Giovanni Giuvazza Maggiore, fa parte della compilation “E la chiamano Rimini” e venerdì 31 la cantautrice si esibirà full band alla Colonia Bolognese dove, proprio in occasione del progetto voluto dal Comune di Rimini per rilanciare la musica e la cultura sul territorio, presenterà tra i brani del vecchio disco anche il nuovo singolo e qualche altra anteprima del nuovo album. Ad accompagnarla Andrea Bolognesi al piano, Andrea Alessi al contrabbasso e Luca Piccari alla batteria. Amore così com’è si può ascoltare e scaricare dalle principali piattaforme digitali e il video può essere guardato sul canale YouTube di Laura Benvenuti, sulla pagina fb e su Instagram.