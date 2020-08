Rimini. Colpo da 50mila euro in gioielleria

Ieri mattina due donne sulla trentina si sono presentate nella gioielleria “Kiró Preziosi” di viale Pinzon a Bellaria Igea Marina chiedendo di vedere oggetti in oro. Approfittando di un attimo di distrazione una delle due ha svuotato il contenuto di una vetrinetta, per un colpo dal valore ingente, nell’ordine dei 50mila euro. Una volta dunque preso quello che volevano le due donne hanno salutato con calma e cortesia spiegando che sarebbero tornate al più presto per concludere l’acquisto. Parliamo insomma di due professioniste e attrici (criminali) piuttosto capaci. Soltanto nel riordinare la merce e successivamente la gioielliera si è accorta del furto: sono spariti bracciali, catenine, anelli d’oro e ciondoli di corallo. Purtroppo la gioielleria non è dotata di un impianto di videosorveglianza e neanche in strada ci sono le telecamere, il che renderà poco agevole il lavoro dei carabinieri accorsi sul posto e che stanno indagando sui fatti.