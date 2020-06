In azione la banda del buco nella notte tra venerdì e sabato in una gioielleria di viale regina Margherita a Miramare. I ladri sono passati da un condominio adiacente a quello del negozio di preziosi e, dopo essersi infilati negli scantinati, hanno iniziato a bucare il soffitto. Le telecamere hanno ripreso comunque tutto. Indagini in corso. Bottino in via di quantificazione.