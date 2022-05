Condividi l'articolo

Contesa giudiziaria tutt’altro che conclusa. Nonostante il rigetto della confisca disposto il 19 aprile dalla Gip di Rimini, non è finita. Oggetto il Cristo Ligneo inizialmente attribuito a Michelangelo. Il Ministero dei Beni Culturali ha presentato ricorso e quindi il procedimento che vede coinvolto Angelo Boccardelli – che ha ereditato l’oggetto dal Conte Ugolini – tornerà nuovamente in Cassazione. Non resta dunque che attendere la fine di queste telenovela.