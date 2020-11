Furto ingente nella gioielleria artigianale Rimini Jewels di via Cairolo, nel cuore del centro storico, dove nella notte tra martedì e mercoledì i ladri hanno portato via preziosi per 30mila euro e cercato di scappare anche con la cassaforte. Il rumore fatto dai ladri ha tuttavia svegliato i vicini che hanno dato l’allarme facendo accorrere sia il titolare che le forze dell’ordine ma, all’arrivo delle volanti i ladri erano già spariti facendo perdere le loro tracce. Indagini in corso.