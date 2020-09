Rimini. Coltellate nella notte: protagonisti minori senza fissa dimora

Attimi di paura nella notte in zona mare, lungo viale Vespucci, tra sabato e domenica. Due minorenni, di origine tunisina hanno dato vita a una rissa all’interno di una rivendita di kebab. Dalle urla e gli insulti si è passati alle mani: a un certo punto inoltre uno dei ragazzini ha tirato fuori un coltello e ha colpito al braccio il rivale, per fortuna ferendolo ma solo in modo lieve. Sul posto la polizia che oltre a riportare la calma ha denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate in concorso, i due minorenni, senza fissa dimora, che sono stati quindi affidati ai servizi sociali. Il giovane ferito invece è stato accompagnato al pronto soccorso.