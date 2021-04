RIMINI. “Come cambiano le città: la nuova disciplina edilizia e urbanistica”: domani alle 18 on line l’approfondimento sulle novità introdotte da Regione e Comune

Un appuntamento on line, che sarà trasmesso sui canali social del Comune di Rimini domani mercoledì 21 aprile alle 18, per fare un focus in particolare sulle innovazioni nel settore frutto dell’entrata in vigore della nuova legge regionale e dall’approvazione poche settimane fa del nuovo regolamento edilizio del Comune di Rimini, operativo dal 14 aprile scorso. Innovazioni che si intrecciano e si integrano con le nuove norme introdotte a livello nazionale, a partire dal superbonus del 110%.

L’incontro vede la partecipazione dell’assessore regionale alla programmazione territoriale della Regione Emilia Romagna Barbara Lori, gli assessori alla gestione del territorio e ai lavori pubblici del Comune di Rimini Roberta Frisoni e Jamil Sadegholvaad, con l’approfondimento tecnico curato dal dirigente regionale del settore Giovanni Santangelo e il dirigente comunale Carlo Piacquadio.

“Il recupero del patrimonio edilizio esistente è centrale nella strategia urbanistica regionale, che ha tra i suoi obiettivi quello della promozione di ampi processi di rigenerazione urbana – dichiara Barbara Lori, assessore a Montagna, Parchi e Forestazione -. Siamo al fianco dei Comuni per ridisegnare il futuro delle città e del territorio, in linea con la nuova legge ma anche con norme -come la più recente Legge regionale 14/2020 in materia edilizia- per agevolare e semplificare la possibilità di accedere a benefici come il superbonus 110%, fondamentale opportunità per un cambio di passo verso l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza sismica. A partire dalla riduzione del consumo di suolo, occorre avere normative innovative che consentano ai territori di intercettare a pieno tutte le opportunità per rigenerare, riqualificare e governare in modo sostenibile e sicuro ”.

“La Regione Emilia Romagna e il Comune di Rimini hanno in questi anni portato avanti insieme un lavoro importante nell’ottica in particolare di favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente – commenta l’assessore Roberta Frisoni – In questo quadro si inserisce anche la variante normativa al RUE del Comune di Rimini che si innesta nei cambiamenti in corso nella città, dal centro storico, ai lungomari alle periferie, mette al centro incentivi importanti per la rigenerazione urbana, per una città più dinamica e attrattiva, per una città più verde, resiliente, sostenibile e inclusiva. Strumenti importanti per rilanciare la Rimini post pandemia”.

L’incontro sarà trasmesso sul canale Youtube del Comune di Rimini e sulla pagina Facebook domani mercoledì 21 aprile a partire dalle 18.