Rimini come Las Vegas con il Bingo Burlesque di Freaky Candy

Paillettes e Vedettes come Dixie Ramone e Bonnie Rebel per il Bingo Burlesque che torna alla Birreria 1843, e le prenotazioni vanno a ruba. Già in programma gli appuntamenti di gennaio 2022

Dopo la sfavillante euforia del debutto, Freaky Candy torna a incendiare il centro di Rimini con una nuova serata di Bingo Burlesque, sabato 27 novembre alle 20:30, alla birreria 1843, in Piazza Tre Martiri.

Rimini come Las Vegas per una sera, fra paillettes, starlettes, corsetti e lingerie, ma soprattutto tanto intrattenimento e divertimento per tutti: nella tombola più seducente e trasgressiva, con premi, offerti dagli sponsor e naturalmente, esuberanti vedettes.

Come nella prima edizione, Freaky Candy sarà accompagnata da altre artiste: sarà ospite d’onore la conturbante star Dixie Ramone, ci sarà anche Bonnie Rebel, starlette cresciuta artisticamente proprio all’accademia Cuore e Burlesque di Rimini.

La serata partirà subito in modo esplosivo con la distribuzione dei Buttcoin a tutti i presenti: non la criptovaluta che sta agitando i mercati, ma una maliziosa“sexyvaluta” ideata da Freaky Candy per riprodurre l’usanza del tipping tipica del Burlesque, ovvero l’abitudine di ricompensare le artiste con moneta frusciante. Un’usanza in Italia spesso fraintesa, in realtà molto apprezzata dalle performer e indispensabile per dare “pepe” alla serata.

Non saranno solo i Buttcoin a frusciare ma anche le stoffe preziose delle vestagliette anni ‘50, delle stole, dei boa di piume e di tulle, in un evento gioioso e leggero, orchestrato con classe e dove si divertono tutti, proprio perché le performer non stanno solo sul palco ma girano per tutti i tavoli.

I tavoli, naturalmente, sono andati a ruba non appena pubblicato l’evento su facebook, per accaparrarsi i posti rimasti si può mandare un messaggio Whatsapp al numero 347 2207414, o aspettare il 6 gennaio, quando sarà in programma il travolgente Bingo Burlesque della Befana.

Gli appuntamenti proseguiranno poi fino ad aprile.