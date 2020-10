Rimini. Commercialista a processo per bancaratta nel fallimento de “La Perla”

Crac della cooperativa edilizia “La Perla” di Rimini: sono stati tutti gli otto indagati della prima ora a tirare in ballo un commercialista riminese. Imprenditori-prestanome che, stando all’accusa, avevano dato vita a un sistema di società utilizzate, secondo la procura, per assorbire e salvare dalle inevitabili richieste dei creditori, le uniche voci in attivo della cooperativa: ovvero due cantieri in attività. Ieri il professionista è stato rinviato a giudizio con l’accusa di bancarotta fraudolenta per distrazione.