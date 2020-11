Rimini. Commercialista e bancario svuotano conto della cliente

Con l’accusa di aver abusato della delega ricevuta e di aver messo in atto una serie di operazioni finalizzate alla generazione di entrate, (tra cui un fittizio contratto di lavoro) una 55enne riminese ha sporto denuncia contro la commercialista 49enne. La signora, provata dalla separazione dal marito decide di partire per l’Australia. Lascia così una delega alla commercialista per la gestione del conto corrente, ma quando torna in Italia il conto è chiuso e azzerato, per un totale di più di 50mila euro svaniti nel nulla. Secondo l’accusa la professionista si sarebbe accaparrata, girandoli sul proprio conto in banca, tutti gli accrediti ricevuti. I reati contestati sono quelli di truffa e appropriazione indebita, anche attraverso la creazione di fittizi rapporti professionali, quello di sostituzione di persona, oltre alla truffa ai danni dello Stato. Indagato in concorso, insieme alla commercialista, anche un bancario, sospettato di aver partecipato al piano criminale. Indaga la procura.