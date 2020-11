Rimini. Completamente nudo sfasciò auto e picchiò automobilisti: condannato

I fatti risalgono al 2018. L’allora 35enne di San Mauro Pascoli era uscito di casa completamente nudo in piena notte e si era messo a correre lungo via Porto Palos a Viserba, aggredendo i passanti e danneggiando le auto. Venne arrestato e ora è arrivata la sentenza di condanna con rito abbreviato a due anni di reclusione per violenza privata, lesioni aggravate e lesioni semplici (subite dagli altri due automobilisti coinvolti), resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento delle tre auto prese a colpi di cazzotti.