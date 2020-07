Denuncia per guida in stato di ebbrezza e segnalazione in Prefettura per un 32enne di origini francesi pizzicato dalla municipale con un tasso alcolemico di 1,4 grammi per litro. Diverse inoltre le patenti ritirate e le sanzioni elevate dagli agenti in servizio venerdì notte al posto di controllo fatto lungo la via Destra del Porto all’altezza del giardino “I ragazzi del Parsifal”.