Rimini. Compra auto da 120 mila euro ma non arriva: imprenditrice truffata

Range Rover ultimo modello da 145mila euro: il veicolo dei sogni è stato trovato da una imprenditrice a 120mila euro grazie ad un anticipo cash di ben 60mila euro. Un vero affare tanto che la vittima è finita per pagare fino all’ultima rata prima di poter mettere le mani sulle agognate chiavi. Chiavi che tuttavia non sono mai arrivate fino al dubbio di essersi imbattuti in una truffa: le indagini hanno così permesso di stabilire che la Range Rover sta circolando fuori dall’Italia dove è stata rivenduta. L’accusa per il venditore è truffa aggravata e ricettazione.