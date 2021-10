Condividi l'articolo









Le urne oggi aprono di nuovo alle 7 per chiudere alle 15. Per quanto riguarda l’affluenza il dato generale nelle sei realtà alle ore 23 di ieri è pari al 42,28 per cento (58,80 nel 2016, ma si votava in un solo giorno). Nello specifico: Rimini 42,12 per cento, Cattolica 39,26, Novafeltria 48,39, Pennabilli 54,39, Montescudo-Montecolombo 37,83, Sassofeltrio 54,40.