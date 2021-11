Rimini. Con gli aiuti per il covid si compra camper: imprenditore denunciato

Condividi l'articolo









Imprenditore denunciato per malversazione ai danni dello Stato: ha ottenuto un finanziamento con la garanzia della Stato per le aziende che hanno subito danni economici dalla pandemia, ma avrebbe utilizzato quel danaro per acquistare un camper ad uso personale. E’ quanto emerge da un’indagine della Guardia di Finanza che ha posto sotto sequestro 15mila euro, l’importo corrispondente al prestito. I movimenti nel conto corrente dell’imprenditore avrebbero accertato che senza quel finanziamento non avrebbe potuto acquistare il camper.