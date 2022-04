RIMINI. CON IL ROTARY, UN SORRISO IN CHIRURGIA PEDIATRICA

Rimini, 23 aprile 2022 – Un vento di allegria in chirurgia pediatrica grazie ai Rotary Club della Provincia di Rimini e San Marino. Il reparto all’Ospedale Infermi, diretto dal dott. Vincenzo Domenichelli, è l’unico in Romagna, ha 12 posti letto in un’area di 600 mq e ora grazie al contributo dei Rotary Club ospita anche una sala nella quale i piccoli e le loro famiglie possono trovare un po’ di serenità e un sorriso.

Ad accogliere i piccoli pazienti c’è il dinosauro Piadyno, mascotte che la cooperativa La Girandola ha adottato per stabilire un clima positivo di accoglienza in una nuova sala giochi arredata a misura di bambino, così da immergere i piccoli degenti in uno spazio colorato e interattivo.

Nella sala un tavolo tattile con animali colorati coi quali interagire grazie alla tecnologia contactless NFC, tavolini e sedute dalle forme fiabesche, sgabelli a forma di animali colorati, un acquario marino, il laboratorio di origami.

Il connubio fra il reparto di chirurgia pediatrica, i volontari e il sostegno esterno, hanno regalato questa autentica oasi di serenità.