RIMINI. ‘Con Te’: venerdì 1° luglio il secondo appuntamento alla Casa delle Donne

La vice sindaca Chiara Bellini, con delega alle Politiche di Genere e alla Partecipazione, dedicherà spazio e tempo all’incontro con tutte le persone che vorranno rappresentare non solo questioni riferite al tema delle pari opportunità e delle iniziative e dei progetti in corso o in preparazione ma anche un’idea, un problema, oppure semplicemente ‘passare per una stretta di mano’.

Si tratta di una iniziativa nata per dare centralità a un luogo speciale come ‘La Casa delle Donne’ di piazza Cavour 26 D, nell’ambito di un approccio diverso, in grado di promuovere la sua attività e la sua necessità non solo come spazio di erogazione di servizi e di ascolto dell’universo femminile, ma farne un link permanente di confronto tra cittadine e cittadini e l’amministrazione comunale.