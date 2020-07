Rimini. Concessioni demaniali, continua la battaglia del “Coordinamento Nazionale Mare Libero”

Nella giornata di ieri, come fatto di recente anche a Rimini, abbiamo protocollato anche presso Roma Capitale la richiesta di una procedura di evidenza pubblica perché interessati all’ottenimento di una concessione demaniale marittima per la stagione balneare 2021, in corrispondenza dell’attuale concessione dello stabilimento “Belsito” di Roma.

L’obiettivo, in caso di silenzio o riscontro negativo, è quello di ricorrere al TAR ed ottenere la dichiarazione di illegittimità di tutte le proroghe automatiche delle concessioni balneari, previste da ultimo dalla legge 145/2018 e confermate dal recente DL Rilancio.