Rimini. Conclusione ufficiale di stagione al Neri

I NOSTRI RAGAZZI, IL NOSTRO FUTURO!!!

Conclusione ufficiale di stagione, ieri pomeriggio al “Romeo Neri”, per i ragazzi del settore giovanile del Rimini F. C (tutti presenti a eccezione dell’Under 16 di mister Loris Bonesso che si ritroverà il prossimo 10 luglio). Una iniziativa voluta dal responsabile Aldo Righini che, dopo i difficili mesi di stop legati all’emergenza sanitaria, ha inteso salutare e ringraziare i ragazzi, gli staff tecnici e i collaboratori di tutte le squadre per quanto fatto durante la stagione, un lavoro svolto con tanto impegno, passione e grande senso di appartenenza verso i colori biancorossi. Alé Burdel!!!