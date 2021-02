Rimini. Concorso per 5 infermieri e collaboratori sanitari

Considerata l’emergenza in corso, la carenza di personale sanitario, ed in vista dei concorsi banditi dall’Ausl della Romagna e dalle ASP del territorio romagnolo, che prevedono 38 posti nel profilo da Infermiere Cat. D, la FIALS Romagna organizza un corso di preparazione.

Ausl Romagna ha infatti indetto un concorso per titoli ed esami per 5 posti da Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere a tempo indeterminato. Inoltre alcune Aziende di Servizi alla Persona hanno indetto, in forma congiunta, un concorso a tempo indeterminato che prevede 15 posti da Infermiere presso l’Asp dei comuni della Bassa Romagna, 8 posti presso l’Asp Ravenna Cervia e Russi e 10 posti presso l’Asp Forlivese – Predappio.

Trattandosi di selezioni che rivestono particolare interesse, la FIALS Romagna ha programmato un corso per il 26 Febbraio 2021, che si terrà dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Un percorso formativo di preparazione al concorso con la partecipazione di docenti di comprovata esperienza del Servizio Sanitario Nazionale che verterrà sulle principali materie previste dai bandi di concorso per lo specifico profilo professionale richiesto.