Rimini. Condannati tutti gli imputati per il crac del giornale “Nuovo quotidiano”

Crac del giornale “Nuovo quotidiano”: condannati tutti gli imputati. Due anni e sei mesi all’ex direttore e amministratore della società editrice riconosciuto colpevole. Bancarotta fraudolenta distrattiva e falso in bilancio: queste le accuse per le quali è stato riconosciuto condannatoi l 56enne riminese presidente all’epoca dei fatti del consiglio di amministrazione della “Multimediale editoriale srl”, la società che editava il giornale “Nuovo quotidiano”, nato nel 2011 a Rimini, inizialmente come esperienza free press e poi costretto a chiudere dopo breve tempo.