Rimini. Condannato a 16 anni rinuncia a ricorrere: il processo gli causa troppo stress

Ha rinunciato a ricorrere contro la condanna a sedici anni di reclusione perché non sopporta l’idea di affrontare la tensione e lo stress del processo. Le udienze lo fanno stare male fisicamente, gli causano il riaffiorare di ricordi dolorosi, paure irrazionali e scatenano le sue antiche paranoie. Il 32enne albanese, riconosciuto colpevole di omicidio, ha ormai fatto una scelta irrevocabile mettendola per iscritto facendo sì che l’avvocato difensore non possa fare più niente per lui. I termini sono appena scaduti e la sentenza è divenuta definitiva.