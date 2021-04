RIMINI. Conferenza online: IL MONDO DEL LAVORO – la tutela, gli ammortizzatori sociali e le opportunità

Il Movimento 5 Stelle di Rimini, la Deputata Giulia Sarti e il Senatore Marco Croatti, venerdì 30 aprile organizzano una conferenza sul mondo del lavoro. Dopo un anno di pandemia e le profonde trasformazioni conseguenti, per orientarsi è necessario iniziare a comprendere le nuove tutele, gli ammortizzatori sociali disponibili e le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

RIMINI, Giovedì 29 Aprile – I fondi del Recovery Plan e le disposizioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono destinate a mutare profondamente il mondo del lavoro, per questo motivo il Movimento 5 stelle di Rimini ha deciso di organizzare una videoconferenza online sulla piattaforma Zoom, per da discutere ed informare rispetto ai cambiamenti che avverranno: nuove tutele, disponibilità di ammortizzatori sociali e soprattutto opportunità offerte dal PNRR.

Dopo un anno di pandemia la richiesta di ammortizzatori sociali è prioritaria: si tratta di norme rivolte al sostegno del reddito dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro o che hanno visto le loro entrate ridotte a causa del calo della domanda. Pensare a soluzioni che siano mero sostegno però non è lungimirante, è essenziale che la politica sia in grado di identificare soluzioni capaci di risolvere i problemi strutturali del mondo del lavoro: dall’occupazione dei giovani all’imprenditoria femminile, passando alla formazione e rafforzamento dei centri per l’impiego. Per spiegare il piano di riforma degli ammortizzatori sociali interverrà la senatrice Susy Matrisciano – Presidente della 11° Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato – la persona più adatta per illustrare i progetti che verranno.

“Abbiamo deciso di organizzare questo incontro online perché è fondamentale riuscire a illustrare a tutti le nuove possibilità offerte dal PNRR e le nuove disponibilità in materia di ammortizzatori sociali – dichiarano Croatti e Sarti – oggi più che mai i lavoratori e le imprese devono avere ben chiara la direzione che prenderà il mondo del lavoro post pandemico. La politica deve compiere scelte basate su strategie a lungo termine, ma il confronto con le aziende e i cittadini rimane essenziale per elaborare piani efficaci per tutti.”

Durante la conferenza interverranno esperti e saranno presenti numerosi ospiti

Susy Matrisciano: senatrice e presidente della 11° Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato.

Vincenzo Colla: assessore allo sviluppo economico e green economy.

Mattia Morolli: assessore scuole politiche educative

Daniele Cerri assessore servizi sociali

Isabella Pavolucci segretaria provinciale Cgil

Linda Braschi segretaria Cisl

S h elina Marsetti consigliera comunale

Paola frontini responsabile IAL e molti altri.

La conferenza avrà luogo sulla piattaforma Zoom venerdì 30 Aprile dalle 21 alle 23 circa.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

L’evento in diretta streaming sarà in diretta su: https://www.facebook.com/ rimini5stelle