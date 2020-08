Il noto artista romagnolo Raffaello Bellavista assieme al celebre divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone e alla cantante Serena Gentilini in uno dei concerti più esclusivi della riviera romagnola all’interno della Tenuta Biodinamica Mara sui colli di Rimini. Confermato per le ore 18:00 di sabato 29 agosto il concerto del pianista e cantante lirico Raffaello Bellavista che presenterà in anteprima nazionale il suo progetto discografico inciso durante il periodo di lockdown italiano dedicato a Dante Alighieri.L’artista romagnolo che porterà questo progetto nei principali teatri e sale da concerto italiane ha scelto la spettacolare Tenuta Biodinamica Mara sui colli di Rimini che definisce luogo unico dove arte, musica e vino si sposano in un perfetto connubio. Ospite d’eccezione che aprirà questa manifestazione con un intervento sul rapporto uomo natura e sulla figura di Dante Alighieri sarà Alessandro Cecchi Paone grande divulgatore scientifico italiano.Nella parte finale ci sarà come ospite musicale la giovanissima cantante Serena Gentilini. A breve tutte le info su questo appuntamento imperdibile al quale seguirà una degustazione di un pregiato sangiovese ma per ora save the date. Per info e prenotazioni scrivere a: info@tenutamara.com