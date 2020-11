Rimini. Cons. Comunale Gioenzo Renzi – Una battaglia vittoriosa: spostata l’installazione dell’antenna di telefonia mobile da Via Baroni (Viserba)

Comunicato del Consigliere Comunale Gioenzo Renzi

Spostata l’installazione dell’antenna di telefonia mobile da Via Baroni (Viserba).

Una battaglia vittoriosa!

La Giunta Comunale ha spostato l’installazione dell’antenna di telefonia mobile , precedentemente prevista in Via Baroni a Viserba, in una zona lontana dagli insediamenti abitati.

Ricordiamo che tale antenna, alta 30 metri, era stata precedentemente autorizzata nel mezzo di un centro residenziale con 100 palazzine e 500 abitanti, a una decina di metri dalle finestre e dai balconi di un condominio, vicino ad un Asilo e a un Centro Anziani.

Ci sono volute, la mobilitazione in strada degli abitanti di Via Baroni che hanno “impedito” il montaggio dell’antennone, la protesta in Piazza Cavour, sotto le finestre del Sindaco, le ragioni documentate dal Comitato di Viserba, le nostre ripetute interrogazioni in Consiglio Comunale, per “convincere” l’Amministrazione Comunale e il Gestore della Telefonia Mobile a “fare marcia indietro”.

E’ stata una bella battaglia popolare, a cui ho partecipato con determinazione e responsabilità, nelle proteste in piazza e con gli interventi in Consiglio Comunale, in difesa dell’interesse generale dei cittadini.

L’Amministrazione Comunale, dopo aver assecondato con superficialità le logiche burocratiche, ha dovuto recepire la salvaguardia della salute pubblica e dell’impatto visivo-ambientale.

Gioenzo Renzi

Capo Gruppo Consigliare di FDI