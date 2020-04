Rimini. Consegne Rimini: servizio gratuito per aziende e consumatori

Per dare un servizio alla comunità e un’opportunità alle aziende nasce Consegne Rimini, il portale online che fornisce visibilità gratuita alle imprese di Rimini e provincia, le quali per necessità hanno dovuto cambiare il loro modo di servire i clienti: con consegne a domicilio e tramite ordini e ritiri in negozio. Su Consegne Rimini le aziende potranno registrarsi, inserire i prodotti/servizi che propongono e le modalità per ordinare; un modo per proporsi ad un nuovo mercato che crescerà esponenzialmente nei prossimi mesi. Il servizio è totalmente gratuito sia per le aziende che per gli utenti. Ognuno di noi nel quotidiano cercherà sempre più negozi che effettuano questo servizio e li cercherà online: sul portale troverà tutte le sue risposte per organizzarsi la spesa e trovare i negozi dove poter ordinare, filtrando per località, categoria e prodotti.