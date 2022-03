Rimini. Consigliere Comunale Gioenzo Renzi: “Il cantiere senza fine di Porta Galliana. Chiediamo dal 2018 il restauro e la valorizzazione delle Mura federiciane”

Condividi l'articolo

Rimini 2.3.2022

Comunicato del Consigliere Comunale Gioenzo Renzi

Il Cantiere senza fine di Porta Galliana. Chiediamo dal 2018 il restauro e la valorizzazione delle Mura “federiciane”.

Il cantiere di recupero di Porta Galliana avviato nel 2018, dopo 4 anni, e il “fermo” completo dell’attività negli ultimi 5 mesi, non ha visto ancora la conclusione dei lavori prevista nel mazzo 2021.

Nella risposta alla nostra interrogazione consigliare di giovedi sera, l’Ass. ai Lavori Pubblici, Mattia Morolli, ha risposto che i ritardi sono dovuti al contenzioso risolto con l’appaltatore e che con la realizzazione di una “passerella”, avremo la “ fine lavori” entro 50 giorni.

Non ha risposto a quanto ammontano i costi fino ad ora sostenuti per il progetto di recupero di Porta Galliana, con una spesa prevista all’inizio di 850.000.= euro.

Nel contesto, ho richiesto per la terza volta dal 2018, che il restauro e la valorizzazione di Porta Galliana deve riguardare anche le Mura Federiciane superstiti per un centinaio di metri lungo la Via Bastioni Settentrionali, dalla Porta Galliana a Corso Giovanni XXIII°.

La Porta Galliana faceva parte di questa cinta muraria, costruita per volere dell’imperatore Federico II di Svevia nel 1200 per difendere la città sul fronte mare.

Nonostante l’importanza storica, le Mura si trovano in uno stato di abbandono e degrado, rovinate dai crolli e da osceni rattoppi, oltre ad essere in parte demolite ad opera di rozze Amministrazioni Comunali per creare posti auto.

Per questo continuo a chiedere:

il consolidamento e restauro delle Mura “federiciane” di Via Bastioni Settentrionali ;

; la realizzazione di una minima fascia di rispetto a verde per le suddette mura ;

; Il rifacimento della pavimentazione di questo piccolo tratto di Via Bastioni Settentrionali in “armonia” con le antiche Mura della città ;

; la sostituzione dei banali pali della illuminazione pubblica con lampioni adeguati alla storicità del luogo.

l’eliminazione della dismessa centrale elettrica di Via Bastioni Settentrionali, per migliorare l’immagine della strada e dell’ambiente circostante.

Invece, l’unico intervento effettuato dalla Amministrazione Comunale in queste settimane è stata l’asfaltatura pesante di Via Bastioni Settentrionali, senza rispetto per le Mura storiche sovrastanti.

Gioenzo Renzi

Capogruppo consigliare di Fratelli d’Italia