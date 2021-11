Rimini. Consigliere Comunale Gioenzo Renzi: “Un cittadino nel 2018 aveva già evidenziato i rischi di crolli nei banconi della Vecchia Pescheria”

Condividi l'articolo









A seguito del crollo di parte di un bancone in pietra d’Istria all’interno della Vecchia Pescheria, che risulterebbe conseguenza di un cedimento strutturale, si sono susseguiti gli interventi dell’Amministrazione Comunale e dei cittadini.

Responsabilmente mi sento in dovere di portare all’attenzione pubblica che una segnalazione, sullo stato di conservazione dei banconi della Vecchia Pescheria, era stata inviata il 30/07/2018, da un privato cittadino, tramite lettera raccomandata, alla competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e al Sindaco.

In tale lettera veniva rappresentato: “lo stato di gestione in cui si trova è di particolare degrado, tale da non farlo riconoscere come monumento e quasi come se lo stesso debba essere lasciato in dimenticanza e trascuratezza, per soddisfare altri utilizzi di natura esclusivamente economica, che corrono il rischio di un danneggiamento irreparabile dello stesso”.

In particolare, oltre agli utilizzi impropri dei banconi monumentali, venivano evidenziate le modalità poco compatibili di“lavaggio giornaliero, attuato nelle prime ore mattutine, con idropulitrici e acqua ad alta pressione non abbia eliminato l’opera di consolidamento delle lastre di marmo, eseguita anni addietro, con incremento delle fessurazioni esistenti e il grave rischio di ulteriori rotture”.

Sempre in tale missiva veniva richiesto l’intervento delle Autorità in indirizzo, per provvedere ad adottare immediate soluzioni a salvaguardia e valorizzazione del monumento.

La missiva è rimasta senza risposta, nonostante le responsabilità di Sindaco e Soprintendenza.

Dopo 2 anni da tale segnalazione, resta la necessità di un sopralluogo sullo stato di conservazione di tutti i banconi della Vecchia Pescheria, che in base alle evidenze (cfr. foto allegata) richiedono la necessità di un doveroso intervento di restauro per evitare ulteriori crolli.

Riteniamo, anche doveroso disciplinare le modalità di fruizione compatibile e la manutenzione di tale Bene Culturale.

Gioenzo Renzi

Capogruppo Consigliare di Fratelli d’Italia