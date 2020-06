RIMINI. CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/06/2020 INTERROGAZIONE “RIAPERTURA DEGLI AMBULATORI SPECIALISTICI E RIPRESA DELLE ATTIVITA’ E SERVIZI SANITARI”

Alcuni cittadini lamentano la mancata ripresa delle attività ambulatoriali specialistiche ad eccezione di qualche unità.

Gli operatori sanitari interpellati mi hanno confermato l’apertura parziale degli ambulatori specialistici.

I problemi che ostano alla ripresa totale delle attività ambulatoriali sembrano risiedere nella riorganizzazione della struttura sanitaria nella fase post Covid19.

In buona sostanza il tutto dipende dalle decisioni del Direttore Generale della AUSL che non avrebbe ancora dato le disposizioni necessarie.

Dal mio osservatorio e dalle informazioni ricevute posso affermare che la sanità romagnola, nel periodo di emergenza sanitaria, non ha funzionato come avrebbe dovuto.

Il fatto che, ancora ad oggi, il direttore della Ausl Marcello Tonini mantenga “segreta” la relazione inviata ad alcuni sindaci della provincia di Rimini, in piena emergenza e le numerosi morti contate nella provincia di Rimini ed in particolare i 41 morti delle RSA, testimoniamo la fondatezza della tesi.

Agli amministratori di maggioranza desidero ricordare l’art. 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività ….“ per questo è obbligo di ogni amministratore impegnarsi affinché tutti possano curarsi adeguatamente ed abbiano regolare accesso agli uffici sanitari per ottenere i servizi di cui hanno bisogno.

La “Fase2”, cioè quella che riguarda la “ripartenza”, non può interessare solo le attività imprenditoriali private, in ordine alle quali ci siamo adoperati per la loro riapertura, ma deve riguardare anche il settore pubblico e, soprattutto, il servizio sanitario.

Ad avviso di questo Consigliere sussistono tutte le condizioni affinché il sistema sanitario torni a funzionare nella totalità dei servizi perché non ci sono ragioni per le quali restino sospesi.

Il settore pubblico, che rimane sempre un settore privilegiato dello Stato, deve sapere inviare alla cittadinanza un segnale di efficienza e di ripresa di normalità.

I cittadini hanno il diritto alla vita normale e gli amministratori hanno il dovere di tornare a garantire loro di fare/avere una vita assolutamente normale.

Dopo mesi di “lockdown” ritengo che la situazione non sia più tale da consentire provvedimenti di “chiusura” o di “ripartenza parziale” che si sono rivelati distruttivi della società e dell’economia.

Per far ripartire l’economia e sostenerla occorre che anche la sanità torni a funzionare in tutti i suoi servizi

Il virologo Guido Silvestri scrive: “.. Il danno più pervasivo e devastante non solo di una prolungata chiusura ma anche di una riapertura perennemente a metà, in un mondo fatto di mascherine, guanti, muri di plexiglas, distanziamento sociale esasperato, senza più potersi stringere la mano o abbracciarsi, senza capire se una persona sta sorridendo o è imbronciata, senza poter condividere un piatto di pasta o una partita di calcio o una sala da ballo, mentre ai bambini viene negato perfino il piacere di giocare insieme, è quello di snaturare in un modo profondamente assurdo e spaventoso la nostra vera essenza di animali sociali”.

Per questo

INTERROGO

il Sindaco perché riferisca sullo stato attuale della sanità di Rimini;

le ragioni per le quail alcune attività ambulatoriali specialistiche sono chiuse;

come l’Ausl intenderà smaltire l’arretrato delle liste d’attesa per visite mediche e interventi chirurgici;

in quale termine è prevista la normalizzazione del funzionamento di tutti I servizidi.

Rimini, 11 giugno 2020

Marzio Pecci (capogruppo consiliare Lega)