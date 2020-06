RIMINI. CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 GIUGNO 2020 INTERROGAZIONE AEROPORTO DI RIMINI…DI MARZIO PECCI

Il grande investimento effettuato dall’Amministrazione comunale per il recupero del

patrimonio storico culturale impone la messa in campo di ogni azione volta la

promozione/vendita di questo importante prodotto turistico sul mercato internazionale del

turismo.

Abbiamo più volte detta in Consiglio Comunale che il turismo riminese e romagnolo è una

industria ed in quanto tale deve essere gestita secondo le regole economiche e

finanziarie della moderna industria.

Il nostro prodotto turistico ed il territorio hanno un vantaggio, rispetto a molti competitor

nazionali che è individuato nella presenza della infrastruttura aeroportuale che grazie alla

convenzione con San Marino è diventato aeroporto internazionale.

Questa infrastruttura, se adeguatamente sfruttata, potrebbe diventare, come dico da

diverso tempo, la “porta di ingresso” del turismo culturale in Italia.

Inoltre la struttura, se messa in rete, potrebbe consentire l’attività per lo sviluppo e la

promozione della mobilità aeronautica turistica e commerciale fra le regioni e le nazioni

del bacino adriatico, tirrenico e ionico attraverso eventi aeronautici, meeting e incontri ed

altre attività di relazione che potrebbero contribuire allo sviluppo ed al consolidamento

dell’avioturismo in Romagna ed in Italia.

Infatti, è ormai noto che questa è una nuova forma di turismo che sta crescendo in tutto il

mondo.

Insomma viviamo in un territorio in cui l’aeroporto è infrastruttura essenziale per il rilancio

del territorio stesso, soprattutto dopo la crisi economica e turistica causata dal Covid19.

Ad avviso della nostra forza politica riteniamo che l’amministrazione comunale non possa

continuare a rimanere in silenzio sull’utilizzo della struttura aeroportuale, ma debba

trovare il coraggio di farsi promotore, insieme a tutta l’opposizione, di un tavolo, in sede

regionale, per chiedere di approvare una strategia aeroportuale regionale che indichi lo

scalo riminese quale aeroporto di primaria importanza.

Per questo interrogo

Il Sindaco per conoscere se intende attivarsi, in sinergia, con l’opposizione, con la

società di gestione aeroportuale Airiminum e con la regione, per porre in essere tutte le

azioni utili a promuovere l’aeroporto di Rimini quale struttura idonea per diventare “porta

di ingresso del turismo culturale in Italia” ed essere coordinatore delle attività di sviluppo

della rete aeroportuale dell’avioturismo.

Marzio Pecci