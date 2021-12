Rimini. Contagi Covid a scuola: un errore costringe a casa la classe sbagliata

Condividi l'articolo

Una classe della scuola elementare in quel di Rimini costretta a casa per un errore di segnalazione contagio, e un’altra in presenza nonostante avesse un alunno con il Covid. Succede anche questo in giorni in cui i casi tra gli studenti si moltiplicano, ma l’indicazione sbagliata, da parte dell’Ausl, della classe frequentata dal contagiato, ha scatenato diversi disagi. Soprattutto tra i genitori che domenica sera sono stati avvisati attraverso il registro elettronico di un contagio in classe e che hanno dovuto iniziare la settimana tutta in salita, organizzandosi per lasciare i figli a casa o a chiedere un permesso dal lavoro.