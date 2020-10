Rimini. Contagi in tre scuole, chiuso un pub

Sono solo 26 i nuovi casi di positività al coronavirus, tra i quali si contano però anche tre positività individuate all’interno di altrettanti istituti scolastici: si tratta di una scuola media di Santarcangelo, una di Riccione e l’istituto professionale alberghiero Malatesta di Rimini. Nessuna classe è stata al momento messa in quarantena, ma sono stati disposti i tamponi per tutti i compagni e il personale scolastico. Un caso di contagio da Covid-19, inoltre, è stato individuato tra il personale del pub santarcangiolese Repub. I gestori del locale, per prevenzione, hanno disposto la chiusura del pub, in attesa degli esiti dei tamponi effettuati su tutto lo staff.