Rimini. Contagi, vola l’incidenza: sono la maggior parte nel Riminese le classi a casa

Condividi l'articolo

Sono 210 le classi in quarantena in Romagna, la maggior parte nel Riminese (69). Male anche Ravenna (56) e Forlì (51) mentre a Cesena la situazione appare migliore, con 34 classi in Dad. Sacca di contagio maggiore sono le scuole elementari: che da sole valgono un terzo (71) delle classi in quarantena. I contagiati in età scolare sono in tutta la Romagna 1.603 su un totale di 5.005 contagi (1.751 a Rimini, 1.497 a Ravenna, 949 a Cesena e 808 a Forlì). I dati emergono dal bollettino settimanale Ausl aggiornato a sabato scorso.