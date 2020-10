Rimini. Contenimento e il contrasto della pandemia da Covid-19: riunione in prefettura

Si è tenuta oggi in Prefettura una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia, incentrata sull’attuazione delle iniziative di vigilanza, prevenzione e controllo ritenute più idonee per il contenimento e il contrasto della pandemia da Covid-19.

Al riguardo si confermano tutte le misure già in atto che saranno ulteriormente integrate dall’azione di verifica dell’uso delle protezione delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, negli spazi pubblici ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, nonché in tutte quelle situazioni che per la loro tipologia richiedano di indossare la mascherina\+.