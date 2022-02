Rimini. Continua da parte della Polizia di Stato l’attività di controllo dei locali: sanzionato un ristoratore e un dipendente

Condividi l'articolo

Continua da parte della Polizia di Stato l’attività di controllo dei locali: sanzionato un ristoratore e un dipendente.

Nella decorsa serata personale della Squadra Amministrativa della Polizia di Stato ha effettuato controlli in vari locali/ristoranti.

In particolare alle 21.20, ha effettuato un controllo in un noto ristorante del riminese dove sono state controllate 27 persone fra avventori e dipendenti, proprio uno di quest’ultimi era privo di green-pass in quanto quello che possedeva era scaduto. A seguito di ciò veniva sanzionato e allontanato dal posto di lavoro come previsto dalle attuali normative Anti-Covid in vigore.

Inoltre veniva sanzionato anche il gestore del ristorante in quanto ha permesso al dipendente di svolgere l’attività lavorativa senza il possesso di regolare green-pass.