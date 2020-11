Rimini. controllato in strada e trovato in possesso di dosi di marijuana

Intensi controlli durante la notte di Halloween dai Carabinieri della Compagnia di Rimini. M., classe 1997, originario della provincia di Sassari, attualmente domiciliato a Rimini, è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane, controllato in strada e trovato in possesso di alcune dosi di marijuana, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare ove all’interno della camera da letto sono state rinvenute altre dosi dello stesso stupefacente, per un peso complessivo di circa 36 grammi;