Rimini. Controlli a raffica della Finanza, multe per mancati scontrini

Alcuni commercianti del Mercato coperto si sono visti consegnare un verbale da 500 euro per mancata emissione di scontrino fiscale. I militari della Guardia di Finanza, due pattuglie in borghese, impegnati in un servizio di controllo lo scorso 28 dicembre sono arrivati in centro storico intorno alle 11.30, l’ora di punta della spesa pre-veglione, e hanno condotto la classica verifica a campione. Solo tre verbali comunque a fronte delle migliaia di clienti e dei tanti banchi aperti, sono di fatto l’indice di un comportamento corretto da parte dei rivenditori