Rimini. Controlli a tappeto dei Nas: anche escrementi di roditori negli alimenti

I Carabinieri del Nas di Bologna hanno effettuato una campagna di controllo e vigilanza nel settore dolciario presso pasticcerie, gelaterie, cioccolaterie, forni e industrie dolciarie dislocate nei territori delle 5 provincie di competenza, fra cui Rimini. Sono state segnalate alle competenti AUSL e sanzionate amministrativamente decine di aziende ove venivano accertate gravi carenze igienico-sanitarie e mancanze nella gestione e nel riutilizzo di materie prime e di prodotti finiti già scaduti. Tra le attività di maggior rilevanza si menzionano quelle svolte presso 2 stabilimenti di produzione di dolci da forno e basi destinate alla gelateria, dove i militari sequestravano complessivamente 13mila kg di alimenti. Tra le irregolarità riscontrate: derrate detenute in promiscuità con rifiuti destinati allo smaltimento, ingenti quantitativi di dolciumi scaduti da molti mesi che sarebbero stati immessi in commercio, senza una preventiva valutazione del rischio e senza eseguire e lasciare traccia delle necessarie analisi fisico-chimiche ed organolettico-olfattive così come previsto dalla normativa. In entrambe le aziende sono state accertate gravi problematiche igienico-sanitarie, connesse alla presenza di infestanti e insetti, nonché al rinvenimento di escrementi di roditori, anche nelle più delicate zone di produzione.