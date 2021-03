Rimini. Controlli anti-Covid: chiuso un bar a San Giuliano che serviva consumazioni attraverso la grata chiusa

C’erano circa una trentina di persona sull’area esterna del bar a San Giuliano, quando sabato pomeriggio sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, interrompendo un aperitivo che veniva servito attraverso la grata chiusa di un locale. Erano circa le 18 infatti quando la squadra in borghese della Polizia Giudiziaria dei vigili, durante il servizio di presidio del territorio nella zona di via Tiberio, si è imbattuta in un assembramento di giovani che, nonostante i divieti e le disposizioni anti covid, si intrattenevano in piedi all’estero di un locale, consumando aperitivi nell’area adiacente al dehor dell’attività.

L’intervento della Polizia Locale, che ha comportato l’interruzione dell’assembramento, ha fatto scattare per il gestore del locale una sanzione prevista dal Dpcm, di euro 400 e la chiusura del locale per 5 giorni.