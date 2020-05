Rimini. Controlli anticovid: padre e figlio multati per la terza volta

Continuano senza sosta i controlli anti Covid. In questi giorni di ponte in lockdown non sono mancate la sanzioni. Come per un padre 41enne e figlio di 20, pizzicati alla loro terza sanzione. Fermati in auto, alla domanda su dove stessero andando, hanno risposto che andavano alla ricerca di un supermercato che non poteva essere aperto perché si trattava della Festa dei lavoratori. La spesa consegnata alla fidanzata ad un indirizzo che però non conosceva, è stata invece la scusa utilizzata da un 27enne albanese per evitare la sanzione da 530 euro. Niente da fare.